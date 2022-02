utenriks

Den spente situasjonen i Ukraina er grunnen til at den planlagde reisa blir avlyst.

– Det har sjølvsagt bakgrunn i der vi står i no, der ein i verste fall kan frykte at det skjer ting såpass fort at eg ønskjer å vere til stades i Noreg og tilgjengeleg for avgjerder som eventuelt må takast, seier Enoksen til NTB.

