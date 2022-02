49 hjelpeorganisasjonar ber om auka diplomatisk innsats i Ukraina-krisa

utenriks

– Vi er svært bekymra for den tilspissa situasjonen på grensa til Ukraina. Ei opptrapping av konflikten kan gi ein humanitær katastrofe som vi ikkje har sett i Europa på fleire tiår, skriv dei 49 hjelpeorganisasjonane i ein felles uttale.

Hjelpeorganisasjonen til Den katolske kyrkja, Caritas Norge, er blant dei.

Dei ber alle involverte partar i Europa om å auke den diplomatiske innsatsen og den politiske dialogen for å dempe spenninga og forhindre krig.

– Ein krig i Ukraina truar ikkje berre med å setje fleire millionar menneske innanfor landegrensene i fare, men vil òg skape ein akutt nødsituasjon for regionen samla sett, seier Michael Landau, president i Caritas Europa.

USA og Storbritannia skuldar Russland for å leite etter påskot for å gå til angrep på Ukraina. Russland har heile tida avvist at dei planlegg dette.

Hjelpeorganisasjonane frykte at millionar av ukrainarar må flykte frå heimane sine og vil ha behov for vern dersom ei diplomatisk løysing mislykkast.

– Lidinga til folk i Ukraina må bli sett og vurdert, og tryggleik og vern av barn, kvinner og menn må setjast i sentrum for den politiske merksemda, seier Landau.

