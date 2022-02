utenriks

– Vi ser mindre rotasjonar. Eg vil ikkje kalle desse rotasjonane for ei tilbaketrekking av russiske styrkar, vi kan ikkje kalle det det, seier Zelenskyj.

– Vi ser inga endring, legg han til.

Russiske leiarar har dei siste dagane hevda at militærøvingane no er over, og at styrkane er i ferd med å bli trekte tilbake, medan Natos generalsekretær Jens Stoltenberg onsdag hevda at den russiske styrkeoppbygginga har auka.

(©NPK)