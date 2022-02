Vietnam opnar for turistar etter to år

utenriks

Styresmaktene opplyser onsdag at dei skal byrje å dele ut visum og ta imot utanlandske turistar etter nedstenginga.

Den siste månaden har Vietnam letta på ei rekkje koronatiltak, og avgjerda om å opne for turistar kjem dagen etter at dei letta på alle restriksjonar for internasjonale flygingar.

Alle turistar som skal besøkje landet, må vere fullvaksinerte og kunne leggje fram ein negativ koronatest, både før avreise og ved framkomst. Reisande må òg kjøpe ei helseforsikring som dekkjer utgifter opp til 10.000 amerikanske dollar. Det svarer snautt til 90.000 norske kroner.

Førebels er det uklart om reisande må følgje reglane om å vere tre dagar i karantene ved framkomst, anten i ein privat heim eller på hotell.

(©NPK)