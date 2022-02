Ukrainas forsvarsminister: – Stabil tryggingssituasjon

utenriks

Forsvarsminister Oleksij Reznikovs uttale vart onsdag morgon sendt på ukrainsk fjernsyn, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

Her seier han òg at Ukrainas væpna styrkar held fram med ei landsomfattande militærøving, og at Kviterusslands militærattaché vil vere til stades.

Kviterussland og Russland har den siste tida gjennomført ei stor militærøving ved grensene til Ukraina.

Kviterussland har forsikra Ukraina om at det ikkje eksisterer nokon militær trussel mot Ukraina frå kviterussisk territorium.

Reznikov seier òg at han skal delta på eit virtuelt møte med Natos forsvarsministrar torsdag.

