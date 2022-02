Ukraina markerer at befolkninga står samla

utenriks

Markeringa skjer same dag som amerikanske etterretningskjelder har hevda at Russland kan komme til å invadere Ukraina, og same dag som Russland har kunngjort at militærøvinga på den annekterte Krimhalvøya blir avslutta.

I ein video på Instagram erklærer president Volodymyr Zelenskyj at ukrainske flagg skal heisast over heile landet, og at ein skal syngje nasjonalsongen «Ukraina har ennå ikkje døydd».

– Det storslåtte folket i storslåtte Ukraina! Denne dagen er deira, skriv Zelenskyj.

Sjølv skal Zelenskyj bruke dagen til å inspisere militærøvingar vest i landet før han reiser til Mariupol, ein hamneby som ligg like ved dei separatistkontrollerte områda søraust i landet.

Samtidig blir det meldt at Ukrainas rikaste næringslivsleiar Rinat Akhmetov kjem tilbake til landet. Han vart fødd i Donetsk, som russiskvennlege separatistar har kontrollert sidan 2014.

Han vil vere i Mariupol, opplyser pressetalspersonen hans.

