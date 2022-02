utenriks

Uvaksinerte personar kan gå på restaurant, kulturarrangement og fritidstilbod igjen, og avgrensingar i private heimar og reglar for heimekontor blir oppheva, kunngjorde regjeringa onsdag.

Krav om munnbind vil likevel gjelde på offentleg transport og i helsevesenet.

Bakgrunnen for at regjeringa i Sveits opphevar tiltak denne veka, er at situasjonen held fram med å utvikle seg positivt, og at det tilsynelatande er høg immunitet i befolkninga.

