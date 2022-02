Stoltenberg fryktar «ny normal»

utenriks

– Russarane har demonstrert at dei er villige til å utfordre nokre av dei grunnleggjande prinsippa for tryggleiken vår, sa Stoltenberg på ein pressekonferanse ved Nato-hovudkvarteret i Brussel onsdag.

– Eg beklagar å måtte seie at dette er den nye normalen i Europa, sa han.

Stoltenberg viste til Russlands krav om at Nato må stanse utvidinga og lukke døra for framtidig medlemskap for Ukraina. Det er i strid med kvart lands rett til å velje sin eigen lagnad, hevda han.

– Dei har faktisk foreslått ein juridisk bindande avtale som strir mot desse prinsippa.

Samtidig har Russland samla ein militær styrke ved grensa til Ukraina som, ifølgje Stoltenberg, saknar sidestykke etter slutten av den kalde krigen – tilsynelatande for å skremme Europa til å gå med på krava.

– Det er ein ny normal som strir mot grunnprinsipp som har vore viktige for tryggleiken og stabiliteten i Europa i tiår, sa han.

Stoltenberg la til at det framleis er uvisst kva som vil skje i Ukraina.

– Men situasjonen har allereie vist at vi står overfor ei europeisk tryggingskrise, åtvara han.

