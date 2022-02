Stoltenberg: Ingen teikn til nedtrapping frå Russland

utenriks

Kommentarane kjem etter at Russland kunngjorde at militærøvinga på Krimhalvøya blir avslutta tidlegare onsdag. Stoltenberg sa tysdag at han var forsiktig optimist med tanke på situasjonen mellom Russland og Ukraina.

Stoltenberg er onsdag vertskap for eit møte mellom forsvarsministrane frå medlemslandet til alliansen.

– Vi står overfor kritiske utfordringar for europeisk tryggleik, og vi har høyrt teikn frå Moskva om at dei er klare for å halde fram den diplomatiske dialogen, seier Stoltenberg til pressa.

– Trass i dette har vi ikkje sett noka nedtrapping på bakken. Tvert imot har vi sett at Russland held fram den militære opprustinga. Og vi har ikkje fått svar på det skriftlege dokumentet vårt, der det blir foreslått konkrete tema Nato er villig til å setje seg ned og diskutere med Russland, seier han.

Stoltenberg seier Nato vil formidle ein veldig tydeleg bodskap til Russland om at dei allierte er villige til å setje seg ned og snakke med dei.

– Men samtidig er vi førebudde på det verste.

(©NPK)