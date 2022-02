Støre om russisk tilbaketrekking: – Vi må analysere intensjonane bak

utenriks

– Vi får i morgontimane melding om at det er tilbaketrekking av styrkar, at militærøvingar på Krim er avslutta. Det må vi analysere meir for å vite kva intensjonen bak det er, seier Støre.

Han kommenterte situasjonen i Ukraina i Stortinget onsdag, etter å ha fått spørsmål frå Erna Solberg (H). Støre påpeikar at det framleis går føre seg russiske militærøvingar i Kviterussland, tett på grensa til Ukraina.

– Og det har òg vore slik tidlegare, at på tampen av øvingar har det komme militær aggresjon. Så kapasiteten til å gjennomføre militære angrep mot Ukraina er til stades. Om viljen er der, det er eit ope spørsmål, seier Støre.

