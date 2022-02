Splitting på ytre høgre fløy får Le Pen til å rase

utenriks

Medan Nicolas Bay vart tvinga ut av Rassemblement national (Nasjonal Samling), er det mange som frivillig har forlate partiet. Ekskluderinga av Bay er eit tydeleg teikn på den bitre splittinga på ytre høgre fløy i fransk politikk.

Le Pen skuldar han for dobbeltspel og for «uverdig framferd gitt tilliten han hadde fått». Bay er skulda for å ha delt fortruleg informasjon om le Pens valkamp med hennar kanskje viktigaste utfordrar Eric Zemmour.

– Eg vil kalle dette ein snigels strategi, ikkje berre fordi sniglar er trege – dei er sleipe òg, sa Le Pen på eit valkampmøte utanfor Paris tysdag.

Bay, som sit i EU-parlamentet og er den offisielle talspersonen til partiet, nektar for å ha gitt opplysningar til Zemmour og seier på Twitter at skuldingane mot han er opprørande.

Le Pen, Zemmour og konservative Valerie Pecresse fekk nyleg alle rundt 14–15 prosents oppslutning og utfordrar sitjande president Emmanuel Macron før valet i april. Macron, som ikkje formelt har erklært sitt kandidatur, leier på målingane, med ein oppslutnad på 24 prosent.

(©NPK)