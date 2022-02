Russland kunngjer at militærøvinga på Krimhalvøya blir avslutta

utenriks

Nyheita vart formidla av det russiske nyheitsbyrået Ria Novosti onsdag morgon.

– Einingar frå det sørlege militære distriktet, som har fullført deltakinga si i taktiske øvingar, flyttar seg til dei permanente utgangsstillingane sine, opplyser forsvarsdepartementet i Moskva.

Nyheitsbyrået har publisert ein video frå det russiske forsvarsdepartementet som skal vise militære køyretøy som kryssar Krim-brua.

Opplysningane om tilbaketrekkinga er ikkje stadfesta av andre kjelder.

Russlands president Vladimir Putin kunngjorde tysdag at det er innleidd ei delvis tilbaketrekking av styrkar frå grenseområda mot Ukraina.

USA og andre vestlege land har likevel svart med at dei ønskjer bevis for at tilbaketrekkinga verkeleg skjer.

Krimhalvøya er folkerettsleg ukrainsk territorium, men vart annektert av Russland i 2014.

