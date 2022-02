Russland gjer narr av vestleg påstand om invasjonsdato

utenriks

– Eg vil gjerne be amerikanske og britiske medium publisere datoen for invasjonane våre det kommande året. Eg vil gjerne planleggje ferien min, skriv talskvinne i det russiske utanriksdepartementet Maria Zakharova i sosiale medium.

– Natta gjekk som vanleg, og vi sov fredfullt. På morgonen starta vi dagen roleg og profesjonelt, sa Dmitrij Peskov, talsmann for president Vladimir Putin.

Vestleg hysteri

På spørsmål om Kreml hadde vore i kontakt med representantar frå andre land i morgontimane, sa han at dei ikkje pleier å ha kontakt med andre land midt på natta.

– Men ærleg talt, slik det vestlege hysteriet har utvikla seg, så er det ingenting som tyder på at dette er over med det første, sa Peskov.

Utanriksministere i Russland, Sergej Lavrov, som tysdag kveld snakka med det amerikanske motstykket sitt, Antony Blinken, medgav at alt snakket om ein russisk invasjon onsdag, hadde skapt ei viss forvirring i Moskva.

– Eg vil ikkje seie at det morar oss, men det har sjølvsagt gjort oss djupt perplekse, sa Lavrov.

Harselas

Fleire andre leiande russarar harselerer også over påstandane om ein russisk invasjon av Ukraina onsdag.

– Det vestlege hysteriet får Putin til å verke vaksen, hevda den fritalande TV-journalisten Ksenia Sobtsjak, som utfordra Putin i presidentvalet i 2018.

– Ein kan knapt sjå for seg ein betre PR-kampanje for Russland, la ho til.

– Bortsett frå under opptrappinga til krigen i Irak, har det aldri vorte spreidd så monumentale mengder med falske nyheiter i moderne historie, skriv den russiske senatoren Aleksej Pusjkov i sosiale medium.

Nedskoten Nato-flygar

Etter at forsvarsministrane i Nato møttest onsdag, og generalsekretær Jens Stoltenberg under pressekonferansen etterpå skulda Russland for å undergrave nokre av grunnprinsippa for tryggleiken i Europa, vart også han gjenstand for russisk harselas.

– Vi er ikkje interesserte, sa Zakharova i ein kommentar til utsegnene frå Stoltenberg.

Ho beskreiv vidare Stoltenberg som ein person som «anten er Natos generalsekretær eller bankmann».

– Dette er ikkje ein person som vi vil vurdere utsegnene til som seriøse argument i Moskva. Dette er ein nedskoten Nato-flygar. Derfor vil vi fokusere på seriøs dialog, viss dei vestlege partnarane våre er klare for det, sa ho til det russiske nyheitsbyrået Ria.

