Prins Andrew betaler 12 millionar pund i overgrepsforlik

utenriks

I rettsdokumenta heiter det at prinsen skal gi ein donasjon til Virginia Giuffres velgjerande organisasjon.

Avtalen reiste spørsmål om kven som står for rekninga for forliket, og britiske Telegraph rapporterte at det ville komme frå ein av dei private eigedommane som tilhøyrer mor til prinsen, dronning Elizabeth II.

Bakgrunnen for forliket er at prins Andrew i august i fjor vart saksøkt av Giuffre i USA. Ho hevdar at han gjorde seg skuldig i fleire seksuelle overgrep mot henne i 2001. Då var ho 17 år og mindreårig etter amerikansk lov.

Dei to skal ha møtt kvarandre gjennom den amerikanske finansmannen Jeffrey Epstein, som tok sitt eige liv medan han sat varetektsfengselet, sikta for seksualbrotsverk.

Prins Andrew har blankt avvist skuldingane og har prøvd å få søksmålet avvist. Han er ikkje sikta for noko.

Prinsen vart onsdag møtt med tabloidavisa The Sun som på leiarplass skriv at han kan «leve ut resten av pensjonisttilværet i vanære».

(©NPK)