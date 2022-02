Leivningar etter haiangrep funnet nær Sydney

utenriks

Det var det første dødelege uprovoserte haiangrepet i byen sidan 1963. Dei omkringliggjande strendene vart stengde i 24 timar medan politiet patruljerte etter hai.

Ein mann som fiska frå land nær der angrepet skjedde, sa til den nasjonale kringkastaren ABC at han såg ein mann i våtdrakt bli dregen under vatn av ein stor hai utanfor forstadsstranda Little Bay.

– Det var forferdeleg. Eg skjelv, sa han og beskreiv eit angrep som varte i fleire sekund.

Politiet i New South Wales opplyser onsdag at tenestemenn som undersøkte angrepet, hadde funne menneskelege leivningar i vatnet.

– Ei etterforsking av døden til symjaren går føre seg, og Little Bay Beach er stengd medan politiet held fram med å søkje i området, heiter det i ei fråsegn frå politiet.

(©NPK)