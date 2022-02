Kviterussland vil ha alle russiske soldatar ut

utenriks

– Ikkje ein einaste soldat eller noko militært utstyr vil bli verande på kviterussisk territorium etter øvinga med Russland, seier Makej på ein pressekonferanse i Minsk onsdag.

Han viser til at president Aleksandr Lukasjenko har gjort dette klart.

– Verken Moskva eller Minsk, og heller ikkje Kiev, ønskjer ein krig. Kanskje dette tener dei som er langt vekke frå oss, seier Makej.

– Positiv telefonsamtale

Han understrekar at Ukraina har fått beskjed om at det som skjer på grensa, ikkje nødvendigvis betyr at det blir planlagt ei aggressiv handling.

Utanriksministeren viser òg til ein telefonsamtale mellom forsvarsministrane i Ukraina og Kviterussland, som han kallar for positiv. Den har bidrege til å dempe den spente situasjonen, meiner han.

Kviterusslands leiar har vorte endå meir isolert etter massedemonstrasjonane og den brutale behandlinga av opposisjonen i 2020. Det har ført til at han har vorte endå meir avhengig av Russland.

Han har ofte balansert hårfint i konfliktane mellom Ukraina og Russland.

Besøkte øvingar i nabolandet

Onsdag morgon kom òg Ukrainas forsvarsminister med ei opplysning som gir signal om alt anna enn krig. Han sa at Ukrainas militærattaché besøkte militærøvingane i Kviterussland dagen før, og at Kviterusslands militærattaché skal vere til stades under øvingar vest i Ukraina onsdag.

Nato har meint at dei russiske militærøvingane i Kviterussland er spesielt urovekkjande og hevda at dei utgjer ein farleg augneblink for Europa. Frykta er ein russisk invasjon i Ukraina, noko Russland avviser at dei har planar om.

Denne veka har Russland varsla at enkelte av militærøvingane ved grensa til Ukraina skal avsluttast, blant dei i Kviterussland.

