Inflasjonen i Kina lågare enn venta

Tala frå januar viser at produktprisindeksen (PPI) har stige med 9,1 prosent målt mot januar 2021, opplyser Kinas statistiske byrå onsdag.

PPI måler kostnaden på varer idet dei kjem frå fabrikkane.

Økonomar hadde forventa at auken ville liggje på 9,5 prosent, ifølgje ei oversikt frå Bloomberg.

I fjor steig PPI fire månader på rad, og styresmaktene var under press for å hindre at prisane auka kraftig som følgje av ei kraftig prisstigning på olje og andre varer på verdsmarknaden.

Kinesiske styresmakter har deretter skjerpa innsatsen for å halde inflasjonen under kontroll.

Tiltaka ser ut til å ha verka. Både i november, desember og januar minka prisstiginga.

