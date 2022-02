Hellas rustar opp som svar på tyrkiske påstandar

utenriks

I fjor bestilte Hellas 18 franske Rafale jagarfly, og seks er allereie leverte. No vil høgreregjeringa i landet kjøpe tre til, og tysdag kveld sa nasjonalforsamlinga i Aten ja til planen.

Avgjerda inneber òg at regjeringa har fått godkjent innkjøp av tre tyske torpedoar og tre franske Belharra-fregattar.

Opprustinga skjer etter at Tyrkia i fjor sette spørsmålsteikn ved om Hellas har rett til å hevde suverenitet over dei greske øyane i Egearhavet.

Både Hellas og Tyrkia er Nato-land, men dei er òg tradisjonelt erkefiendar, både som følgje av situasjonen på Kypros, som har vore delt sidan ein tyrkisk invasjon i 1974, og Tyrkias forsøk på å sikre seg større territorielle rettar i Egearhavet.

– Forfalskar historia

Nyleg har fleire tyrkiske tenestemenn, blant dei utanriksminister Mevlüt Çavusoglu, hevda at Hellas er i ferd med å miste suvereniteten sin over ei rekkje greske øyar aust i Egearhavet fordi dei har militarisert dei.

Då statsminister Kyriakos Mitsotakis forsvarte innkjøpet i nasjonalforsamlinga tysdag, skulda han Tyrkia for å forfalske både historia, folkeretten og geografiske fakta.

FN-innspel

Tyrkia har òg komme med liknande argument overfor FN, der det blir vist til at Lausanne-traktaten (1923) og Paris-traktaten (1947) forbyr ei militarisering av øyane.

Hellas seier på si side at det store talet landgangsfartøy som er stasjonert ved Tyrkias vestkyst, truar øyane, og at dei militære utplasseringane på øyane trengst for at Hellas skal kunne forsvare dei.

(©NPK)