Forsvarsministeren: – Ingen teikn til russisk tilbaketrekking

utenriks

– Det er ein særs alvorleg situasjon vi står i, og det er ingen teikn til tilbaketrekking på russisk side som vi kan registrere. Ansvaret for deeksalering ligg hos Russland, seier Enoksen som onsdag og torsdag deltek på Natos forsvarsministermøte i Brussel.

Bakgrunnen for utsegnene er meldingar frå det russiske forsvarsdepartementet om at militærøvinga på Krimhalvøya, som Russland har annektert, blir avslutta.

Forsvarsministeren understrekar at Noreg har stilt seg bak Natos forsøk til å finne ei diplomatisk løysing.

Han påpeikar at Noreg no sender 50–60 nye soldatar til Litauen for å vise solidaritet og bidra på Natos austlege flanke.

– På den måten viser vi både samhald og solidaritet, seier Enoksen.

