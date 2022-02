Europarådskomité meiner praktikantpraksisen til Belgia bryt med menneskerettscharter

utenriks

Den europeiske komiteen for menneskerettar (ECSR) kom med uttalen i ei rettsavgjerd onsdag.

Menneskerettsorganet skriv ifølgje Politico at Belgia har brote delar av eit traktat som garanterer grunnleggjande sosioøkonomiske rettar. Komiteen meiner at arbeidstilsynet i landet ikkje er tilstrekkeleg effektivt til å oppdage og forhindre «falske praksisplassar» – skjulte tilsetjingar til fordel for arbeidsgivar.

Ifølgje ECSR har Belgia derfor også brote artiklane i charteret knytte til diskriminering på arbeidsplassen, sidan praktikantar er fråteken retten til rettferdig lønn som blir garantert til andre som gjer liknande arbeid.

Avgjerda til komiteen følgjer av ei klage frå European Youth Forum (EYF), som hevda at Belgia ikkje klarte å verne om unge meneneskers rett til rettferdig lønn og vern.

I klaga si siterte EYF ei Eurobarometer-undersøking som viste at Belgia er blant landa med dei høgaste førekomstane av ulønte praksisplassar i EU. Ifølgje undersøkinga får berre 18 prosent av praktikantane betaling.

Fleire enn hundre medlemmer av EU-parlamentet skreiv måndag til Europarådet og fordømde ubetalte praksisopphald innan EU-institusjonar, -organ og -byrå. Ubetalte praksisplassar er ikkje tillatne i parlamentet, men finst i andre EU-institusjonar.

Den belgiske arbeidsministeren, Pierre-Yves Dermagne, ønskjer å få innført meir effektive og målretta kontrollar.

– Det er også nødvendig å auke forståinga for både rettane til arbeidstakarane og arbeidsgivarane for å hindre dei i å bruke slike praksisplassar, seier ein talsmann for ministeren.

(©NPK)