EU har kriseplan om Russland kuttar i gassforsyningane

EU fryktar at Russland, som forsyner 90 prosent av gassen til EU, vil strupe forsyningane til kontinentet for å utøve politisk press mot unionen, som har trua med sanksjonar dersom Russland invaderer Ukraina.

Kommisjonen har derfor snakka med store gasseksportørar som USA, Qatar og Egypt om å auke leveransane, ifølgje von der Leyen. NTB omtalte førre veke at også Noreg har vore involvert i samtalane, men at svaret då var nei.

I tillegg har det vore samtalar med land som Japan og Sør-Korea om å kjøpe kontraktane deira. Til dømes kan tankskip med flytande gass frå Qatar rutast om til Europa og ikkje Japan. Ved bruk av slike metodar importerte EU rekordmykje gass i januar, seier von der Leyen.

Det er òg fordelaktig for EU at unionen har utvida nettverket sitt av røyrleidningar og auka kapasiteten ved gassterminalane etter at Russland annekterte Krimhalvøya i 2014.

– Modellane våre viser no at vi held oss på den sikre sida ved ei avgrensa forsyning eller ytterlegare avgrensingar i leveransane frå Gazprom, seier von der Leyen. Gazprom er Russlands statseigde gasselskap.

Ukraina-krisa medfører ein tydeleg risiko for kutt i gassforsyningane, og skulle det bli totalt stans i forsyningane, må det nødtiltak til, seier von der Leyen.

Ho legg likevel til at våren ikkje er langt unna, og at mildare temperaturar vil gjere at det trengst mindre energi til oppvarming.

