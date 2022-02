Bryggjeri hevar ølprisen i takt med inflasjonen

utenriks

Verdas nest største ølprodusent etter AB InBev leverte eit nettoresultat på 3,3 milliardar euro, rundt 33 milliardar kroner i fjor då koronarestriksjonar vart fjerna i Europa.

Selskapet selde 4,6 prosent meir øl i fjor, med vekst i alle regionar bortsett frå Asia-Stillehavet, ifølgje årsresultatet. Mengda var òg godt over 2019, før pandemien trefte verdsøkonomien.

Heinekens inntekter steig 11,8 prosent til 26,6 milliardar euro, nær 270 milliardar kroner.

Også det danske bryggjeriet Carlsberg har kunngjort at dei ville heve ølprisane i år for å kompensere for auka råvareprisar.

