utenriks

Avgjerda kjem nesten to månader etter at det britiske legemiddeltilsynet opna for å nytte Pfizer/Biontech-vaksinen på barn ned i femårsalderen.

Hittil er det berre barn under tolv år i risikogruppa som har fått tilbod om vaksine. Men helseminister Sajid Javid, som berre har ansvaret for England, seier no at tilbodet skal utvidast.

– NHS vil i april utvide dette ikkje-nødvendige tilbodet til alle barn, seier Javid.

(©NPK)