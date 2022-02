Biden frigir Trumps besøksloggar i Det kvite hus

utenriks

Han avviser dermed endå ein gong tidlegare president Donald Trumps påstandar om immunitet og utøvande privilegium.

Komiteen har bede om å få utlevert ei mengd data frå nasjonalarkivet, inkludert presidentdokument som Trump har kjempa for å halde private. Materialet som blir frigitt, er besøksloggar som viser avtaleinformasjon for personar som fekk løyve til å gå inn i Det kvite hus dagen før angrepet.

I eit brev sendt måndag til det amerikanske nasjonalarkivet, skriv rådgivar Dana Remus i Det kvite hus at Biden har vurdert Trumps påstandar, men bestemde seg for at det var i den beste interessa i nasjonen å frigi dokumenta.

Komiteen undersøkjer Trumps handlingar 6. januar, då han venta med å fortelje støttespelarane sine om å stoppe valden og forlate Capitol Hill. Etterforskarane er òg interesserte i organiseringa og finansieringa av ein demonstrasjon i Washington morgonen etter opprøret, då Trump bad støttespelarane kjempe.

Blant dei uavklarte spørsmåla er kor tett arrangørane av demonstrasjonen var koordinerte med tenestemenn i Det kvite hus.

(©NPK)