Austerrike avviklar nesten alle koronatiltak

utenriks

Barar og restaurantar får ha ope lenger, utestader kan opne igjen og restriksjonar på store arrangement fell bort, opplyser statsminister Karl Nehammer i Austerrike onsdag.

Nehammer understrekar at det framleis er pandemi, men at koronasituasjonen i landet no tilseier at samfunnet toler å sleppe opp – særleg med omsyn til kapasiteten på sjukehusa.

Krav om vaksinebevis eller annan dokumentasjon på at ein er frisk vil bli oppheva, opplyser helseminister Wolfgang Mückstein.

Tidlegare i år vart koronavaksinen obligatorisk for vaksne i Austerrike. Det er det strengaste av slike tiltak i Europa. Vaksinasjonsgrada i landet ligg på 70 prosent.

