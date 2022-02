Afghansk fengselssjef for retten i Nederland

utenriks

76-åringen kom til Nederland i 2001, og fekk seinare nederlandsk statsborgarskap. Han vart arrestert i 2019.

Påtalemakta meiner han frå 1983 til 1990 var sjef for Pul-e-Charkhi fengsel aust for Kabul, der regimemotstandarar vart haldne utan rettferdig rettargang under det som blir karakterisert som forferdelege forhold.

Rettssaka i Haag er den siste i rekkja av forsøk frå europeiske land på å stille folk til ansvar for brotsverk i konfliktherja land, inkludert Syria og Afghanistan.

Hevdar å vere feil person

– Denne rettssaka handlar om ein mann som vi meiner gjorde seg skuldig i ei rekkje krigsbrotsverk i Kabul, seier aktor Mirjam Blom til AFP.

– Vi mistenkjer at han, som sjef og sjef for politiske saker, jobba i fengselet der innsette vart vilkårleg frårøva den personlege fridommen sin og vart behandla umenneskeleg, la ho til.

Då han møtte i retten i rullestol, sa firebarnsfaren at han var offer for feilaktig identitet.

– Eg er ikkje personen du leitar etter, sa han til retten, før han avslo å svare på spørsmål, og sa at han kjende seg uvel og ville tilbake til fengselet.

– Eg hugsar ingenting, ikkje eingong mitt eige namn, sa 76-åringen.

Juridisk prinsipp

Påtalemakta sa at politiet starta etterforskinga i 2012 etter at ein bloggar sa at den tidlegare sjefen for fengselet kanskje budde i Nederland.

Den nederlandske saksgangen er mogleggjord av det juridiske prinsippet om universell jurisdiksjon. Prinsippet tillèt land å dømme folk for brotsverk av eksepsjonelt alvor, inkludert krigsbrotsverk, sjølv om dei vart gjort i eit anna land.

