Trump mistar rekneskapsføraren sin

Det er revisjonsselskapet Mazars som i ei årrekkje har fungert som rekneskapsførar for Trump Organization. Men no er kundeforholdet avslutta, viser dokument som måndag vart lagt fram i retten i New York.

Det går føre seg to parallelle etterforskingar av Trumps selskap. Dei aktuelle dokumenta vart lagt fram av Letitia James, justisminister i delstaten New York.

James, som er demokrat, har sett i gang ei etterforsking som kan resultere i eit sivilt søksmål. Ho hevda førre månad at det var funne bevis for omfattande villeiande forretningspraksis i Trump Organization.

Mazars opplyser at etterforskinga har bidrege til avgjerda deira om å avslutte kundeforholdet. Revisjonsselskapet meiner ikkje lenger det er mogleg å stole på opplysningar Trump Organization har oppgitt i perioden 2011 til 2020.

Ein talsmann for Trump Organization seier dei er skuffa over avgjerda og at det ikkje har vore nokon vesentlege avvik i opplysningane som er oppgitt.

