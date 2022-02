Stoltenberg: Grunn til forsiktig optimisme

utenriks

Fleire militære einingar har no «fullført sine oppgåver», heitte det i ei fråsegn frå det russiske forsvarsdepartementet tysdag.

– Vi har heile tida sagt at styrkane skal tilbake til dei permanente basane sine når øvingane er over. Det er ingenting nytt her. Dette er ein ordinær prosess, hevda Vladimir Peskov, talsmann for president Vladimir Putin.

På ein pressekonferanse seinare same dag sa Stoltenberg at Nato enno ikkje har sett noka reell tilbaketrekking av russiske styrkar.

I staden viste han til russiske signal om at dei vil halde fram med å prøve å finne ei diplomatisk løysing på Ukraina-krisa.

– Det gir grunn til forsiktig optimisme, sa Natos generalsekretær.

Amerikanske åtvaringar

Store russiske styrkar nær den ukrainske grensa har vorte tolka av USA og andre vestlege land som invasjonsførebuingar. Den siste veka har USA fleire gonger hevda Russland kan komme til å invadere nabolandet om kort tid.

Russiske styresmakter har fleire gonger avvist dette og sagt at dei utplasserte soldatane har delteke i øvingar.

Ei rekkje analytikarar har tolka styrkeoppbygginga som eit russisk forsøk på å presse fram aksept for tryggingspolitiske krav retta til USA og Nato.

I uttalen frå det russiske forsvarsdepartementet heiter det at einingar frå fleire militærdistrikt har byrja å laste utstyr på tog og køyretøy. Kor mange soldatar som no skal tilbake til basane sine, er uklart.

Russland har hatt over 150.000 soldatar utplasserte nær grensene til Ukraina, ifølgje den norske etterretningstenesta.

Meldingane om tilbaketrekking og mogleg nedtrapping førte tysdag til eit kraftig fall i oljeprisen. Samtidig steig fleire av dei europeiske børsane.

Russisk gass

Medan Stoltenberg gav uttrykk for optimisme, sat Tysklands statsminister Olaf Scholz i sitt første møte med Putin i Moskva.

Scholz vart plassert ved enden av eit seks meter langt bord, til liks med Frankrikes president Emmanuel Macron for ei veke sidan. Grunngivinga var at Scholz nekta å ta ein russisk koronatest – noko Macron òg takka nei til.

Derfor var det nødvendig med ekstra avstand for å hindre koronasmitte, hevda Putin-talsmann Peskov, ifølgje nyheitsbyrået DPA.

Både Putin og Scholz stadfesta at tryggingssituasjonen i Europa ville bli eit viktig tema i samtalane.

Tyskland vil få ei viktig rolle viss Vesten vil straffe Russland etter ein eventuell russisk invasjon. Den ferdigbygde, men enno ikkje igangsette gassrøyrleidningen North Stream 2 går frå Russland til Tyskland – som er ganske avhengig av russisk gass i energiproduksjonen sin.

Russland kan på si side tape store inntekter viss ikkje gassrøyrleidningen blir sett i drift.

Huitfeldt åtvarar

Også frå Ukraina kom det tysdag signal om mogleg nedtrapping av situasjonen i grenseområda.

– Vi og forbundsfellane våre har klart å hindre Russland i å eskalere ytterlegare. Det er allereie midten av februar, og de kan sjå at diplomatiet verkar, sa Ukrainas utanriksminister Dmytro Kuleba på ein pressekonferanse.

Samtidig held vestlege land fram med å åtvare om at eit russisk angrep potensielt kan skje om kort tid.

– Eit russisk angrep mot Ukraina kan vere like om hjørnet, sa Noregs utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) tysdag.

Ho uttalte seg på ein pressekonferanse på Stortinget etter å ha orientert dei folkevalde om Russlands styrkeoppbygging. Forsvarsminister Odd-Roger Enoksen (Sp) sa det var vanskeleg å vurdere risikoen for ein russisk invasjon – men at Russland er i stand til å angripe nærast utan varslingstid.

Han opplyste at Noreg sender 50–60 nye soldatar til Litauen for å vise solidaritet og bidra på Natos austlege flanke.

Opnar for motangrep

Medan vestlege land hevdar Russland vurderer å invadere Ukraina, har russiske styresmakter fleire gonger avvist dette. Men Russlands ambassadør til EU, Vladimir Tsjizjov, ordla seg noko annleis i eit intervju med The Guardian måndag.

– Vi vil ikkje invadere Ukraina viss vi ikkje blir provoserte til å gjere det, sa han.

– Viss ukrainarane startar eit angrep på Russland, så bør de ikkje bli overraska viss vi går til motangrep, la han til.

Tsjizjov opna òg for eit motangrep dersom ukrainarar byrjar å «drepe russiske borgarar» i Donbas-regionen aust i Ukraina eller nokon annan stad. Regionen har i ei årrekkje vore kontrollert av separatistiske opprørarar som blir støtta av Russland.

Eit fleirtal i Russlands nasjonalforsamling bad tysdag Vladimir Putin om å anerkjenne dei to opprørskontrollerte områda Luhansk og Donetsk som sjølvstendige statar.

