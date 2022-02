Slovakia løyser grepet – uvaksinerte får gå i butikkar igjen

utenriks

Fram til og med tysdag har dei uvaksinerte berre fått gå i butikkar som sel mat eller andre varer som blir rekna som livsviktige.

Mange av Slovakias koronarestriksjonar vil halde fram med å gjelde vidare. Mellom anna må barar og restaurantar stengje klokka 22.

Styresmaktene har fått kritikk for å sleppe opp. Kritikarane påpeikar at ikkje eingong halvparten av dei 5,5 millionar innbyggjarane i landet er fullvaksinerte, og at nesten 20.000 smittetilfelle blir registrerte kvar dag.

Dei viser òg til belastninga koronapandemien har lagt på Slovakias helsetenester, som sleit med bemanning og økonomiske problem allereie før pandemien.

