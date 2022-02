Sikta blir sloppen fri etter at to barn vart skotne og såra i Sverige

utenriks

Södertörn tingrett avviste siktinga mot den 25 år gamle mannen, som skal ha halde våpenet som skaut dei to barna, no seks og sju år gamle, i Flemingsberg sør for Stockholm i juli i fjor.

To andre menn vart tiltalte for grov kroppsskade og ein fjerde for grov vald.

I alt ni personar vart arresterte i samband med skytinga, men dei vart seinare lauslatne. Blant alle dei arresterte er det koplingar til organisert kriminalitet, og dei blir framleis rekna som mistenkte i saka.

Hendinga førte til sterke politiske reaksjonar i Sverige.

