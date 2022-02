Putin: – Vi ønskjer sjølvsagt ikkje krig

utenriks

– Vi er klare til å jobbe vidare saman. Vi er klare til å følgje forhandlingssporet, sa Putin på ein pressekonferanse saman med Tysklands statsminister Olaf Scholz etter møtet på tysdag.

– Vi ønskjer sjølvsagt ikkje krig, sa Putin.

Ifølgje Putin kan Russland starte samtalar om å avgrense utplasseringa av mellomdistanserakettar i Europa, om openheit om øvingar og andre tiltak for å byggje tillit.

Scholz sa på si side at dei diplomatiske verkemidla ikkje er brukte opp og at ein berre kan få varig tryggleik i samarbeid med Russland.

– For europearane er det klart at vi ikkje kan få varig tryggleik mot Russlands vilje, berre saman med Russland.

Den tyske statsministeren sa at Russlands kunngjering om tilbaketrekking av soldatar frå område nær Ukraina er «eit godt teikn». Han la til at han håpar på fleire liknande steg.

Etter møtet tok Putin òg til orde for at gassrøyrleidningen Nord Stream 2 blir teken i bruk. Den knyter Russland til den europeiske marknaden via Tyskland. Den russiske presidenten meiner gassrøyrleidningen sørgjer for energitryggleik i Europa og kalla han eit miljøvennleg energiprosjekt utan «politiske overtonar».

