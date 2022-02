Politisk heitt om du skal skrive Kiev eller Kyiv

utenriks

Måndag kunngjorde Aftenposten at dei frå no av skal bruke Kyiv. I fleire andre norske medium er det òg diskusjonar om dette no, mellom anna i NTB.

Språkrådet meiner at både Kiev (frå russisk) og Kyiv (frå ukrainsk) kan brukast. Medan Utanriksdepartementet dei siste åra har brukt Kyiv.

Ukraina har sjølv ønskt at stadnamnet og eigennamnet i landet skal stavast på ein måte som er i tråd med ukrainsk praksis.

Ønske frå Ukraina

– Namnebytet er ein markør av nasjonal identitet og sjølvstende, som eit bevis på at Ukraina er noko anna, og at Kyiv ikkje lenger er ein del av det historiske russiske riket. Dei ønskjer at ukrainske stadnamn og namn skal bli gjeve att på hovudspråket i landet, seier Øyvind Nordsletten (77) til NTB.

Han var Noregs første ambassadør til byen i åra 1992–1996. Nordsletten minnest at språket og korleis det blir transkribert i utlandet, var ei viktig sak for det nyslåtte uavhengige Ukraina tidleg på 90-talet.

– Dei kom på alle dei utanlandske ambassadane med ønske om at vi skulle endre stavemåten på hovudstaden til Kyiv. Dette var veldig viktig for dei, fortel Nordsletten til NTB.

Norm frå Språkrådet

Språkrådet har kunngjort på nettsidene sine at dei tilrår å bruke ukrainske namn på byar og stader i landet. Men der det er andre former som er veletablerte på norsk, kan ein òg bruke desse. Det gjeld mellom anna Tsjernobyl, Kiev og Krim.

– Kiev var den russiske måten å stave hovudstaden i Ukraina på. Det vil seie; han er ikkje heilt lik den russiske. Det burde eigentleg vore ein «j» inni der. Kijev var anbefalt ei stund. Då som eit fellesnordisk arbeid for transkripsjonsreglar for russisk. Men Kijev vart ikkje brukt, seier seniorrådgivar Sturla Berg-Olsen i Språkrådet til NTB.

Dei siste åra har Språkrådet tilrådd både Kiev og Kyiv som likestilte former.

– I 2020 hadde vi ein del førespurnader om Kiev – Kyiv. I tillegg hadde Utanriksdepartementet gjort ein jobb på denne saka. Det høyrer òg med til historia at vi hadde forma Kyjiv som normert ei stund, før ho i samråd med UD vart endra til Kyiv, fortel Berg-Olsen.

Vanlegvis er det ikkje så mykje politikk i korleis ein skriv stadnamn, ifølgje Berg-Olsen. Men i denne saka kan det vere det.

– Her ser eg ikkje bort frå at det kan oppfattast som eit politisk signal om du vil bruke forma -ie eller -yi, seier han.

Blir assosiert med Sovjet

For mange ukrainarar er det eit viktig spørsmål korleis omverda stavar namnet på hovudstaden. For mange er stadnamnet Kiev assosierte med tida då landet inngjekk som ein del av Sovjetunionen.

– Ukrainarane vil ut av Sovjet-skuggen. Ukraina ønskjer òg å vise sin nyvunne språklege fridom utanfor sine eigne grenser. Derfor ber dei utanlandske medium bruke nemninga Kyiv om hovudstaden, rapporterer det europeiske TV-selskapet Euro News, som er i byen.

Etter at Russland annekterte Krim i 2014, har kampen om omgrepa vorte endå viktigare for den unge, uavhengige ukrainske staten. Rett før nyttår lanserte dei ukrainske styresmaktene ein storstilt kampanje i sosiale medium. Med emneknaggar som #kyivnotkiev ville dei overtyde internasjonale medium om å bruke Kyiv som nemning på den ukrainske hovudstaden.

(©NPK)