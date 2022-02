Neil Young avviser at Pfizer eig musikken hans

utenriks

Young bad i januar om å få musikken sin fjerna frå Spotify i protest mot strøymetenestas eksklusive avtale med podkastaren Joe Rogan. Young meiner Rogan brukar podkasten til å spreie feilinformasjon om koronavaksinen.

Etter dette har det blussa opp ein konspirasjonsteori om at Youngs syn på vaksinen blir kontrollert av Pfizer, og at dei skal eige Youngs musikk, skriv NME.

I eit no sletta brev på nettsida til artisten opplyser Young at misforståinga kjem av at Pfizers tidlegare administrerande direktør no jobbar for investeringsselskapet Blackstone, som igjen samarbeider med musikkutgivaren Hipgnosis, som Young no jobbar med.

I brevet sitt beskriv Young teorien som smart, men feil, og slår fast at Pfizer aldri har investert pengar i Hipgnosis.

