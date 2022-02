NRK: Norske OSSE-observatørar blir i Ukraina

utenriks

Kanalen får opplyst av Utanriksdepartementet at elleve norske statsborgarar per no er knytt til observatørgruppa i Ukraina, som jobbar med å overvake våpenkvila aust i landet.

I motsetning til Noreg har ei rekkje land, blant dei USA og Danmark, trekt OSSE-observatørane sine ut av Ukraina i frykt for ein russisk invasjon.

Russland har samla rundt 100.000 soldatar langs grensa til Ukraina, men hevdar at dei ikkje planlegg å invadere nabolandet. Prorussiske separatistar har kjempa ein borgarkrig aust i landet sidan Russland annekterte Krimhalvøya i 2014.

