Lærar dømd til livstid i fengsel for valdtekt av elevar

Læraren på den religiøse internatskulen skal ha gjort minst åtte av dei 13 elevane gravide. Alle var mindreårige då overgrepa skjedde.

Under rettssaka vart det kjent at han hadde gjort seg skuldig i overgrepa mot jentene. Mange av dei kom frå fattige familiar og trengde stipend for å gå på skulen.

Det vart først kjent kva han dreiv med då familien til den eine jenta melde læraren for å ha valdteke dotter deira og gjort henne gravid.

Saka har sett søkjelys på problema som religiøse internatskular har med misbruk av og overgrep mot elevar. Det finst 25.000 slike skular i Indonesia, med nesten 5 millionar elevar.

