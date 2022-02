Kraftig vekst i Danmark og Finland i fjor – bremsa i fjerde kvartal

utenriks

Etter ein koronanedturen i 2020, då økonomien krympa med 3,3 prosent, anslår Danmarks Statistik at han vaksmed 3,9 prosent i fjor. Det er like mykje som i 2006, og danskane må tilbake til 1994 for å finne eit år der bruttonasjonalprodukt (BNP) auka meir.

Veksten i fjerde kvartal enda på 1,1 prosent, noko som er betydeleg lågare enn i kvartalet før, då BNP auka med 2 prosent.

I Finland var veksten i fjerde kvartal 0,6 prosent, med ein årsvekst på 3,7 prosent, viser førebelse tal frå Finlands statistikk. Det førre kvartalet var veksten 0,9 prosent, med ein årsvekst på 4,2 prosent.

(©NPK)