Justismord mot hundrevis av britiske posttilsette blir granska

utenriks

Mellom 2000 og 2014 vart ei rekkje tilsette dømde, nokre av dei til fengselsstraff, etter dei urettelege skuldingane. Det har vorte omtalt som eit av dei største justismorda i Storbritannia.

Feil ved datasystemet Horizon, som vart installert på lokale postkontor i 1999, har fått skulda for sakene som no skal granskast. Postverket heldt fast ved at systemet var påliteleg og skulda dei som dreiv filialane, for å ha tuska til seg pengar når Horizon viste at pengar var vorte borte.

I april vart 39 dommar mot lokale postmeistrar oppheva, inkludert ein dom på tre månaders fengsel for underslag av 200.000 pund – godt over 2 millionar kroner. Måndag starta granskinga.

– Dette handlar ikkje om eit IT-prosjekt som gjekk skeis, men om dei fryktelege konsekvensane dei fekk for dei som vart ramma. Liv vart øydelagde, familiar rivne frå kvarandre. Familiar leid naud og vart heimlause, og folks ry vart fullstendig øydelagde, sa advokat Jason Beer i høyringa på måndag.

Baljit Sethi fekk beskjed om at han måtte dekkje 17.000 pund som mangla, ifølgje datasystemet.

– Eg visste at det var noko gale med systemet, men det var ingen som ville høyre. Eg var heilt på botn. Eg vurderte sjølvmord, men tenkte at det ville vere ein enkel utveg, og eg tenkte på familien og barna mine, sa 69-åringen til granskarane.

– Folk i lokalmiljøet trudde vi hadde stole frå Postverket, la han til.

Granskinga skal mellom anna sjå på korleis Postverket opptredde og vurdere om dei ramma har fått tilstrekkeleg oppreisning.

