Første smittetilfelle oppdaga på Cookøyane

utenriks

Ifølgje statsminister Mark Brown var det ein reisande frå New Zealand som testa positivt på viruset. Vedkommande er no i isolasjon saman med reisefølgjet sitt, skriv The Guardian.

I tillegg har ein annan reisande testa positivt då vedkommande kom tilbake til New Zealand etter å ha vore på reise gjennom Cookøyane.

– Det er sannsynleg at personen som testa positivt, var smittsam medan han var her, og vidare sannsynleg at viruset no er i samfunnet vårt, sa Brown om den saka i helga.

Cookøyane var eit av dei siste landa som er att utan registrerte tilfelle av koronaviruset. Øystaten har omtrent 18.000 innbyggjarar og er eit populært feriemål.

