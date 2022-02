utenriks

For heile året vart veksten på 4,6 prosent, viser førebelse tal frå EUs statistikkbyrå.

Veksten i heile EU vart på 0,4 prosent i årets tre siste månader og 4,8 prosent for heile året.

I den same pressemeldinga opplyser Eurostat at sysselsetjinga auka med 0,5 prosent i fjerde kvartal og med 2,1 prosent sidan utgangen av 2020. Auken var like stor i heile EU som i eurosona.

