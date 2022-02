utenriks

– Parlamentet har godkjent opphevinga av den seks månader lange unntakstilstanden, skriv det etiopiske utanriksdepartementet på Twitter tysdag.

Unntakstilstanden vart erklært 2. november i fjor etter at soldatar frå Tigrayfolkets frigjeringsfront (TPLF) tok kontrollen over to viktige byar rundt 400 kilometer frå hovudstaden Addis Abeba.

Samtidig auka dei etiopiske regjeringsstyrkane innsatsen for å presse TPFL tilbake til Tigray og for å få ein slutt på den 15 månader lange krigen.

(©NPK)