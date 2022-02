Biden skal tale om Ukraina i kveld

utenriks

Det kvite hus opplyser at Biden vil tale klokka 21.30, norsk tid, for å «gjenta at USA er open for høgnivå-diplomati i nær koordinering med forbundsfellane våre».

Russland kunngjorde nyleg at noko av utstyret og soldatane som har vore utplasserte ved grensa mot Ukraina, er i ferd med å returnere til basane sine etter enda øving.

Ifølgje overslaga til Nato har Russland hatt over 130.000 soldatar ved grensa til Ukraina. USA og Vesten har skulda Russland for å førebu ein invasjon av nabolandet, noko russarane har nekta for.

