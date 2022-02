utenriks

Russlands president Vladimir Putin opplyste tysdag at det er starta ei «delvis tilbaketrekking av styrkar».

Biden og Macron hadde same dagen ein timelang telefonsamtale og er samde om at opplysningane om den russiske tilbaketrekkinga må verifiserast, opplyser kontoret til den franske presidenten.

Begge dei to understreka under samtalen også behovet for å koordinere politikken overfor Russland.

(©NPK)