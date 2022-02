Valerie Pecresse i hardt vêr etter det første store valkampmøtet sitt

utenriks

Pecresse er kandidat for det borgarlege partiet Republikanarane. Ho er truleg den kandidaten som har størst moglegheit for å slå sitjande president Emmanuel Macron, men først må ho sørgje for å komme til andre valrunde.

I eit intervju med radiokanalen RTL erkjenner ho at ho er meir komfortabel med å snakke direkte til folk enn til 6.000 menneske frå eit podium, slik ho gjorde i Zénith-hallen i Paris søndag.

– Viss de ønskjer dykk gode talarar, er det mange av dei i valkampen. Eg er ein som får ting gjort, seier Pecresse, som no er leiar for Paris-regionen.

Skuffa

Fleire av partifellane hennar hadde håpa valkampmøtet skulle skape ny entusiasme, men i staden meiner dei at Pecresse gjorde ein dårleg figur.

Valkampen hennar har sterkt behov for ny energi etter at fleire av dei mest kjende politikarane i partiet har meldt at dei heller vil støtte sitjande president Emmanuel Macron.

Pecresse har heller ikkje greidd å riste av seg meir høgreorienterte rivalar, som Marine Le Pen og Eric Zemmour, på meiningsmålingane. I staden haler dei to innpå etter å ha fått auka oppslutning dei siste vekene.

Enkelte partifellar har i TV-intervju rosa Pecresse for måten ho opptredde søndag, men ein ikkje namngitt eksminister er meir kritisk.

Vedkommande seier til TV-kanalen BFMTV at det verka som om Pecresse ikkje visste korleis ho skulle bruke tekstskjermen medan ho talte. Ho blir òg kritisert for dårleg samspel med publikum.

Kritikk frå venstre

Frå venstresida har ho vorte kritisert for å bruke omgrepet «den store utskiftinga»

Omgrepet blir gjerne brukt av ytre høgre for å støtte opp under konspirasjonsteorien om at det går føre seg ei planlagd befolkningsendring i Europa, der kvite blir erstatta med stadig fleire muslimar og menneske med mørkare hud.

Pecresse har forsvart seg med å seie at ho i realiteten angreip Zemmours retorikk då ho sa at Frankrike både kan unngå «eit stort nedrykk» (i global samanheng) og «ei stor utskifting».

– Det betyr at eg ikkje vil gi etter for Zemmours teoriar og høgreekstreme teoriar fordi eg veit at ein annan veg er mogleg, seier Pecresse til RTL måndag.

– Forstår ikkje opprøret

– Dette er noko eg har sagt i månadsvis, så eg forstår ikkje eingong opprøret, føyer ho til.

Men ho gjentek likevel at det finst «ikkje-franske soner» i landet som følgje av innvandring.

Kandidaten til sosialistpartiet, Anne Hidalgo, som slit langt meir på meiningsmålingane enn Pecresse, meiner at den borgarlege kandidaten har kryssa endå ei grense i innvandringsdebatten ved å bruke same språk som ytre høgre.

Organisasjonen SOS Racisme er òg kritisk.

– Valerie Pecresse tek feil når ho ønskjer å sende signal til radikaliserte veljarar, sidan desse veljarane aldri vil få nok hat til å bli fornøgd, seier leiaren i organisasjonen Dominique Sopo.

Første omgang i presidentvalet skal haldast 10. april. Viss ingen av kandidatane får over 50 prosent av stemmene, skal det haldast ein ny og avgjerande omgang 24. april med dei to kandidatane som har fått flest stemmer.

