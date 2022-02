Ukraina-krisa – eit gufs frå den kalde krigen

utenriks

Her følgjer ei oversikt over den stadig meir spente konflikten:

I 2013 sa Ukrainas dåverande president Viktor Janukovitsj nei til ein planlagd handels- og samarbeidsavtale med EU. Avgjerda utløyste demonstrasjonar mot den prorussiske presidenten. I februar 2014 vart Janukovitsj avsett og ei overgangsregjering innsett.

Kort etter tok væpna, prorussiske styrkar kontroll over Krimhalvøya sør i Ukraina.

I mars 2014 stemde Krims befolkning for lausriving, og Russland annekterte halvøya.

Omtrent samtidig tok prorussiske separatistar kontroll over fleire område aust i Ukraina. Etter å ha organisert ei folkeavstemming proklamerte opprørarane sjølvstende for regionane Donetsk og Luhansk i mai 2014.

Sidan den tid har det vore sporadiske kampar mellom separatistane og ukrainske regjeringsstyrkar. Ukraina har skulda Russland for å hjelpe separatistane, noko Russland har nekta for.

Auka spenning

I fjor auka spenninga ytterlegare.

I april 2021 hadde Ukrainas utanriksminister Dmytro Kuleba møte med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og USAs utanriksminister Antony Blinken. Ukraina skulda Russland for storstilt styrkeoppbygging ved grensa og på Krimhalvøya, samtidig med at russisk-støtta separatistar hadde trappa opp aktiviteten sin i Aust-Ukraina.

Zelenskyj gav uttrykk for at berre Nato kan få stansa krigen i Aust-Ukraina. Ukraina ønskjer Nato-medlemskap.

1. september lova USAs president Joe Biden støtte og vern då Zelenskyj møtte Biden i Washington.

Formålet med møtet var å be USA om auka støtte mot Russland, militærhjelp og medlemskap i Nato.

Ei raud linje

Russland gjorde det klart at ukrainsk Nato-medlemskap blir vurdert som ei raud linje og ein trussel mot russisk tryggleik.

10. november åtvara Nato Moskva om å gå til aggressive handlingar etter at USA hadde meldt om uvanleg store russiske styrkjerørsler nær den ukrainske grensa.

28. november opplyste Ukraina at Russland hadde samla nærare 92.000 soldatar og at dei fryktar ein offensiv i slutten av januar eller byrjinga av februar.

Moskva nekta for dette. Tre dagar seinare skulda russiske styresmakter Ukraina for å drive militær opprusting, og krev garantiar for at dei aldri vil bli medlem av Nato.

7. desember trua Biden sin russiske motpart Vladimir Putin med «sterke økonomiske og andre tiltak» dersom Ukraina blir invadert.

16. desember åtvara EU og Nato om massive strategiske konsekvensar dersom det kom eit ytterlegare angrep på Ukrainas territorielle integritet.

Dagen etter fremja Moskva eit forslag for å avgrense USAs og Natos innverknad på tidlegare sovjetiske statar.

14. januar slo eit cyberangrep kortvarig ut nettstadene til den ukrainske regjeringa. Kiev meinte mykje tydde på at Russland stod bak.

Oppbygging i Kviterussland

17. januar byrja russiske styrkar å komme det tidlegare sovjetiske Kviterussland for militærøvingar. Moskva forklarte at dei ville hindre ekstern aggresjon.

Amerikanske tenestemenn uttalte at storleiken på styrkane var over det ein forventar for ei normal militærøving.

To dagar seinare kunngjorde Washington 200 millionar dollar til tryggingstiltak for Ukraina.

20. januar antyda Biden at sjølv eit «lite» russisk angrep kunne føre til ein mindre respons frå Vesten.

21. januar opplyste NATO-medlemmene dei tidlegare sovjetrepublikkane Estland, Latvia og Litauen at dei vil sende panserverns- og luftvernmissil for å hjelpe Ukraina med å forsvare seg.

Russland kravde tilbaketrekking av Nato-styrkar frå Romania og Bulgaria.

Dagen etter hevda Storbritannia at Moskva hadde som mål å innsetje ein prorussisk leiar i Ukrainas hovudstad Kiev og okkupere Ukraina. Dette avviste Russland som desinformasjon.

Washington beordra familiane til diplomatane deira om å forlate landet, og åtvara seinare amerikanske borgarar mot å reise til Ukraina.

Nato i beredskap

24. januar vart Nato-styrkar sette i beredskap for mogleg utplassering og sender skip og jagarfly for å styrkje Europas austlege forsvar.

Same dag vart det kjent at USA beordra familiane til tilsette ved ambassaden i Kiev til å reise heim frå Ukraina.

Dagen etter sette Moskva i gang øvingar som involverer rundt 6.000 soldatar og minst 60 jagarfly i Sør-Russland nær Ukraina og på den Moskva-annekterte Krimhalvøya.

26. januar sa Washington at dei nektar å stengje Nato-døra for Ukraina. Nato uttalte at mange av Moskvas tryggingskrav er uakseptable eller urealistiske.

Kina åtvarar USA

USA uttalte at dei trur at Putin kjem til å bruke militær makt innan midten av februar.

Dagen etter åtvara Kina om at Russlands tryggingsbekymringar burde takast på alvor.

28. januar uttalte Putin at Vesten har ignorert Russlands grunnleggjande bekymringar om Natos utviding og utplassert angrepsvåpen-system nær Russlands grenser.

31. januar skulda Moskva USA for å piske opp «eit hysteri». Utsegnene fall etter at Washington sa at 30.000 russiske soldatar ville bli utplasserte i Kviterussland nær den ukrainske grensa i byrjinga av februar.

Dagen etter seier Putin at han håpar at ein kan finne ei løysing på krisa.

– Eit destruktivt steg

2. februar sender USA 3.000 soldatar for å styrkje Nato-styrkar i Aust-Europa, noko Russland karakteriserer som eit destruktivt steg.

7. februar innleidde Frankrikes president Emmanuel Macron eit skytteldiplomati. Han reiste først til Moskva og deretter til Kiev og Berlin i eit forsøk på å hindre krig.

USA opplyste at Russland då har 110.000 soldatar på grensa til Ukraina, medan ytterlegare 40.000 skulle komme innan ei veke.

Russland og Kviterussland starta 9. februar ei ti dagar lang militærøving som Kiev karakteriserte som eit psykologisk press.

Nato-sjef Jens Stoltenberg åtvara om at Russlands militære oppbygging har nådd ein farleg augneblink for europeisk tryggleik fordi talet på russiske soldatar stig, medan varslingstida for eit mogleg angrep går ned.

11. februar ber ei rekkje land, blant dei Noreg, borgarane sine om å dra frå Ukraina.

14. februar reiser Tysklands statsminister Olaf Scholz til Ukraina der han skal møte president Zelenskyj.

Ukrainas utanriksminister Kuleba ber om eit møte med Russland og fleire OSSE-land om situasjonen ved grensa mellom dei to landa. Kuleba seier at Russland har ignorert fleire førespurnader om å forklare styrkeoppbygginga.

Mange tusen drepne

Ifølgje FN er over 13.000 menneske drepne i krigen sidan han byrja i 2014. Krigen har òg ført til at 734.000 ukrainarar var internt fordrivne ved inngangen til 2021, og over 56.000 har flykta frå landet, ifølgje Flyktninghjelpen (2022)

FN-kontoret for koordinering av humanitær innsats (OCHA) melde i februar 2021 at 3,4 millionar menneske i Ukraina hadde behov for humanitærhjelp og vern.

