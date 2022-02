Ukraina ber om møte med Russland

utenriks

Kuleba seier at Russland har ignorert fleire førespurnader om å forklare styrkeoppbygginga. Neste steg er å be om eit møte dei neste 48 timane for å få greie på situasjonen, seier han ifølgje BBC.

Russland nektar for at dei ønskjer å invadere Ukraina, sjølv om det er rusta opp med fleire enn 100.000 soldatar langs grensa.

Kuleba seier Ukraina fredag kravde svar frå Russland og viste til Wien-dokumentet, ein avtale om tryggingssaker inngått av medlemslanda i Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE), blant dei Russland.

Han seier vidare at Russland må følgje opp forpliktingane sine om militær transparens for å få ned spenninga og betre tryggleiken alles.

Fleire vestlege land meiner Russland førebur seg på ein invasjon, og USA seier at russarane kan byrje luftangrep «når som helst».

Ei rekkje land, blant dei Noreg, har bede statsborgarane sine forlate Ukraina, og fleire har trekt ambassadetilsette ut av hovudstaden Kiev.

