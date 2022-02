IAEA innleier besøk i Japan

utenriks

Planen om å dumpe over ein million reinsa radioaktivt vatn, som har hopa seg opp i tankar på det øydelagde kraftverket, vart vedteken av Japans regjering i april.

Han skal setjast i verk i mars 2023, men ei rekkje naboland har uttrykt sterk bekymring for kva konsekvensar dumpinga vil få for miljøet og livet i havet. Også fiskarar er svært kritiske. Dei har jobba lenge for å skape tillit til at det er trygt å ete sjømat frå området.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har godkjent planen, men ekspertar skal no undersøkje om det radioaktive vatnet i dei rundt tusen tankane er godt nok reinsa.

Japans regjering håpar at inspeksjonen vil skape meir tillit til at dei har teke rett avgjerd.

