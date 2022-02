utenriks

– Den kongelege høgvyrde hertuginna av Cornwall har testa positivt for koronaviruset og er i isolasjon, heiter det i ei fråsegn frå Clarence House.

Hertuginna har fått tre vaksinedosar.

Prins Charles testa positivt for koronaviruset for andre gong torsdag førre veke, same dag som han og hertuginna gjennomførte fleire oppdrag på vegner av kongehuset.

