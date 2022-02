Bolsonaro opnar for auka gullutvinning i Amazonas

utenriks

Bolsonaro har skrive ut to nye dekret, det eine om eit statleg program for å støtte utvinning av gull i Amazonas.

Det andre dekretet inneber endringar i eksisterande lover og reglar for å gjere det enklare for dei som søkjer lisens for leiting og utvinning av gull i den største regnskogen i verda.

Urfolk og miljøvernarar rasar og meiner Bolsonaro med dette opnar for ytterlegare øydeleggingar i Amazonas, mellom anna gjennom auka utslepp av kvikksølv i elvane. Det er frå før omfattande ulovleg gruvedrift i regionen.

– Dette er det stikk motsette av det regjeringa bør gjere, seier Larissa Rodrigues i miljøtankesmia Choices Institute.

Bolsonaro har ivra for auka utvinning av gull i Amazonas heilt sidan han tiltredde som president i 2018, og hevdar at dette vil komme både urfolk og andre innbyggjarar til gode. Ifølgje meiningsmålingane ligg han an til å bli attvald i oktober.

