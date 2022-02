WHO: Meslingar tek livet av små barn i Afghanistan

utenriks

FN-organisasjonen åtvarar om at sjukdommen vil ta fleire liv i tida som kjem. 97 prosent av dei som døydde i januar, er under fem år.

Afghanistan opplever no omfattande matmangel og svolt. Det gjer at barn er langt meir utsett for den svært smittsame sjukdommen.

– Talet på meslingtilfelle har auka i alle provinsar sidan slutten av juli 2021, seier WHOs talsmann Christian Lindmeier på ein pressekonferanse i Genève fredag.

Han meiner talet på tilfelle truleg er underrapporterte. Meslingar kan føre til ei rekkje alvorlege komplikasjonar, mellom anna blindskap, diaré og alvorlege luftvegsinfeksjonar.

