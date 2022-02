Vaksinerte reisande kan dra til Storbritannia utan koronatest

utenriks

Innreiserestriksjonane var blant dei siste tiltaka som er att mot koronaviruset på øyriket.

Britiske borgarar og reisande til landet som har fått minst to dosar av ein godkjend koronavaksine, treng no berre å fylle ut eit skjema før dei reiser til Storbritannia. Uvaksinerte må framleis ta testar både før og etter at dei kjem, men dei treng ikkje lenger å isolere seg fram til dei får negativt svar.

Transportminister Grant Shapps slår fast at Storbritannia no har ein av dei mest opne grensene i verda.

Enkelte helseekspertar meiner likevel at den britiske regjeringa handlar for raskt. Statsminister Boris Johnsons konservative regjering fjerna mesteparten av koronarestriksjonane innanlands førre månad. Munnbind er ikkje lenger påbode dei fleste stader innandørs, og koronapass for nattklubbar og større arrangement er ikkje lenger nødvendig.

Johnson seier han håpar på å fjerne det siste tiltaket – obligatorisk sjølvisolasjon for dei som testar positivt – innan utgangen av februar.

